Les protestes a França tornen a tallar l'AP-7 a la frontera

Les protetes de les Armilles Grogues a França per la puja del carburant continuen i el trànsit a la frontera pateix afectacions des de fa dies. Aquesta tarda s'han tornat a registrar incidències. Una protesta al peatge del Voló ha generat retencions de trànsit que han obligat a tallar els accessos a l'AP-7 des de Figueres fins la Jonquera en direcció França, segons el Servei Català de Trànsit. Els vehicles són desviats per la sortida 3 a Hostalets de Llers. Els turismes poden continuar cap a Françà per l'N-II, mentre que els camions són desviats en aparcaments habilitats.



Abans que es tallés l'autopista en els 21 quilòmetres que separen Figueres de la frontera, s'havia registrat circulació intensa durant 6,5 quilòmetres a la Jonquera en sentit Nord.



Per demà també s'espera que sigui un dia complicat per creuar la frontera i Trànsit recomana als als transportistes que viatgin a Europa aplaçar si és possible el viatge, fins que la situació millori.





?? Actualització afectacions AP-7 a la frontera, per protestes en territori francès:

?Desviament de tot el trànsit per sortida 3 (Figueres) ? França

?Turismes continuen per l'N-II ? França

? Restringit el #trànsit de camions ? França (aparcaments habilitats) pic.twitter.com/EsEN6qdWE7 — Trànsit (@transit) 7 de diciembre de 2018