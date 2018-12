Reclamen accions per acabar la rehabilitació del Casino Menestral

L'històric edifici del Casino Menestral fa anys que està en obres. Per això, el PSC en reclama la rehabilitació al govern de Figueres i critica la «inacció municipal que ha paralitzat la rehabilitació». Les obres estan pendents que l'entitat es constitueixi com a fundació perquè l'Ajuntament pugui finançar la intervenció.

El portaveu socialista, Pere Casellas, critica que «les prioritats dels figuerencs quedin supeditades a la paralització partidista de projectes d'interès públic». Si no es constitueix la fundació patrimonial, l'edifici no rebrà la injecció de capital necessària per acabar les obres. L'acord incloïa la cessió de la propietat de l'edifici, però l'entitat mantenia l'usdefruit i la gestió. Alguns socis van interposar una demanda judicial per anul·lar-ho però fa dos anys el jutjat va donar la raó al Casino i va avalar-ne la constitució.

«No entenem per què no es posa en marxa la Fundació una vegada han estat fermes les sentències», diu Casellas. «Hi ha una demora injustificable i exigim una explicació de per què durant sis anys no s'ha fet res i s'ha oblidat l'entitat», conclou el socialista.

Tot i dur anys en obres, a les passades Fires i Festes de la Santa Creu, l'edifici del Casino va obrir després de 14 anys. Ho va fer amb la Mostra d'Art Floral i el Concurs de Decoració de pastissos. Aquesta tardor també va acollir la segona fira de Playmobil.