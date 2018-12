Crema un cotxe en un aparcament

S'incendia un cotxe en un aparcament soterrat al número 88 del carrer Nou, a Figueres, segons ha informat l'Ajuntament. El foc es va produir ahir a la tarda i s'hi va desplaçar la Guàrdia Urbana i sis dotacions dels Bombers. A resultes de les flames, es va cremar un cotxe i poc després el foc es donava per controlat. No hi va haver persones afectades. L'aparcament se situa a tocar d'una botiga de maquinària agrícola. Les flames van generar una gran columna de fum negre visible des de diversos punts de la ciutat.