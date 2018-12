Demanen 22 anys de presó per a l'acusat d'assassinar un empresari a Roses el 2005

El fiscal demana 22 anys de presó per a l'acusat d'assassinar un empresari a Roses durant un robatori violent a casa seva perpetrat el 12 de novembre de 2005. Segons recull l'escrit d'acusació, l'acusat Costel Roman va atacar la víctima, que tenia 62 anys, en una habitació situada a la planta baixa de la casa.

El fiscal assenyala que la víctima tenia les capacitats de defensa «anul·lades» perquè estava dormint, per l'edat que tenia i per l'alcohol que havia ingerit. L'acusat, que era boxejador professional, el va agredir de «manera brutal» a diverses parts del cos. Li va acabar provocant una oclusió de les vies respiratòries i la víctima va morir per asfíxia.

Els Mossos d'Esquadra van trobar ADN de l'atacant a l'escena del crim però no el van poder identificar fins l'any 2016, quan la policia espanyola el va detenir per un altre un robatori amb violència. Roman té nombrosos antecedents.

Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, cap a les dues de la matinada es va dirigir fins a una casa situada al carrer Cap Llevant de la urbanització Santa Margarita de Roses amb la intenció de cometre un robatori. El fiscal recull que Roman va «actuar sol o bé en companyia de terceres persones d'identitat desconeguda». Després d'apallissar la víctima, l'acusat va fugir de la casa sense que s'hagi pogut determinar si va culminar el robatori.

Deu anys després, les restes de sang trobades als pantalons de la víctima, a una paret i a una corretja de persiana van ser clau per resoldre el crim. El 19 de maig del 2016, la policia espanyola va detenir Costel Roman, d'origen romanès, com a suposat autor d'un robatori amb violència a Castelló de la Plana. El seu ADN, també era el del sospitós del crim de Roses.

El fiscal l'acusa d'un delicte d'assassinat pel qual demana 20 anys de presó i un delicte de violació de domicili en concurs amb un robatori amb violència en grau de temptativa pel qual sol·licita una condemna de 2 anys de presó. En matèria de responsabilitat civil no es demana cap indemnització per «l'escassa relació» de la víctima amb els seus familiars. El cas arribarà a judici els pròxims mesos a l'Audiència de Girona.