Detenen cinc joves per robar de nit en set parades de Nadal a Figueres

El mercat de Nadal de Figueres ha patit diversos robatoris. Els fets van passar la nit de dijous a divendres i la Guàrdia Urbana va detenir ahir al matí cinc joves com a presumptes autors dels fets. Es tracta de quatre adults i un menor d'entre 17 i 23 anys, segons van confirmar els Mossos d'Esquadra. El més gran té antecedents per fets similars i la detenció va ser possible gràcies a la col·laboració ciutadana i la coordinació entre Mossos, Guàrdia Urbana i la vigilància privada del mercat.

Set parades de la Rambla es van despertar ahir al matí amb les portes forçades i amb material divers sostret. Els presumptes autors van ser arrestats a dos quarts de set del matí al carrer Barceloneta, a les immediateses de la Rambla.

Els cossos policials van rebre l'avís que al carrer Barceloneta hi havia un grup de cinc joves amb el botí.

Fins al lloc s'hi va desplaçar primer la Guàrdia Urbana, que també els van trobar objectes de bisuteria però els joves no van saber-ne explicar la procedència.

Paral·lelament, a la Rambla hi havia un altre dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra arran dels diversos robatoris comesos a les parades i posteriorment van comprovar que els objectes que duien els joves retinguts per la Policia Local al carrer Barceloneta i el material robat de les set parades coincidia, segons han explicat fonts policials.

Finalment, la Guàrdia Urbana va arrestar els joves, s'han obert diligències i passaran a disposició judicial quan el jutge els requereixi. Després de detenir-los es van poder recuperar els diners i material sostret.

Arran del robatori, es van haver de reparar les portes de les casetes de Nadal malmeses, però a la tarda el mercat ja havia recuperat la normalitat.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha mostrat la seva indignació amb el succés a través de les xarxes socials, amb una piulada que ha aixecat polseguera. «Tip i indignat de la xusma que campa pels nostres carrers», va escriure als seus comptes de Twitter i Facebook. Masquef va reclamar «una llei més dura per frenar aquesta gentussa» i va demanar la complicitat de la ciutadania «per guanyar la batalla». Els qualificatius van aixecar polseguera entre els usuaris i el llenguatge utilitzat va ser criticat. L'alcade va haver de matisar que «això no va d'orígens, sinó d'incívics i delinqüents».

La CUP de Figueres va reaccionar a les declaracions de Masquef, que van catalogar de «perilloses». Els cupaires van demanar a l'alcalde que rectifiqués el llenguatge utilitzat i que impulsi polítiques «per abordar aquestes problemàtiques de la ciutat».

De fet, la presència de la Guàrdia Urbana ja s'havia incrementat a la Rambla amb motiu de les activitats nadalenques com el mercat i la pista de gel. La vigilància es complementa amb seguretat privada que vigila les casetes.