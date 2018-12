Un fort dispositiu policial impedeix als Armilles Grogues bloquejar la frontera

Els Mossos d'Esquadra tallen des d'aquest dissabte al matí les entrades 1 i 2 de l'AP-7 a la Jonquera en sentit França com a mesura preventiva davant la mobilització dels Armilles Grogues. D'aquesta manera s'està impedint que els manifestants puguin tallar els peatges de Perpinyà i El Voló. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), aquests accessos des de l'N-II a l'autopista estan tancats des de primera hora. Tot i això, el tall de trànsit no afecta el trànsit i per ara no hi ha retencions en aquest punt.

Al Voló, un centenar de manifestants han intentat accedir fins a les barreres, però la unitat antidisturbis de la Gendarmerie els ho ha impedit. Amb tot, els concentrats aturen els camions que intenten accedir a l'autopista A9 que connecta amb La Jonquera, on no hi ha hagut cues ni problemes de circulació durant les primeres hores. Es preveu que al llarg del dia el nombre de manifestants augmenti i això provoqui que es tallin els peatges de nou. Aquest és el quart dissabte que el col·lectiu Armilles Grogues protesta per la pujada de taxes, i reclama entre altres mesures un increment del salari mínim.

Entre els diferents manifestants, en Josep que viu a Ceret deixa clar que "no marxaran" fins que el govern d'Emmanuel Macron plegui o es comprometi a rebaixar els impostos i pujar el salari mínim. "La gent viu amb 1.200 euros i el cost de la vida aquí és molt més alt", protesta. En Josep explica que és el quart dissabte que s'afegeix a la protesta al peatge d'El Voló i concreta que "aquí no hi ha hagut mai cap problema".

"La relació amb la policia és bona. Parlem amb ells i ens entenem i la protesta és pacífica", explica. Reconeix que l'ha sorprès el desplegament policial d'aquest dissabte però està "convençut" que al llarg del dia "arribarà més gent" i es podran tallar els peatges.

La Mari, és una granadina que porta més de 50 anys vivint a la Catalunya del Nord i diu que surt perquè "amb els sous que es paguen és impossible viure". "No és un tema polític, aquí som tots treballadors que ens hem unit i que estem d'acord en què el govern de Macron marxi o canviï les polítiques que està duent a terme", assenyala.



Suport dels conductors

Des del col·lectiu Armilles Grogues es mostren agraïts a la majoria de conductors que els mostren el seu suport fent sonar els clàxons dels cotxes. Els camioners – principals afectats – també són comprensius amb les demandes dels manifestants, en especial els francesos. I és que un dels principals motius de la protesta és l'increment de la taxa en els carburants. En aquest sentit, els manifestants es mostren "satisfets" que Macron hagi fet marxa enrere, però consideren que "no n'hi ha prou".