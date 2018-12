Masquef anuncia mà dura contra els bars conflictius de Figueres

La Generalitat delegarà a Figueres competències per inspeccionar i sancionar establiments en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. L'Ajuntament ha fet la petició i espera que aviat les pugui assumir. Això permetrà, segons l'alcalde Jordi Masquef, tenir una nova eina per poder multar i tancar els bars problemàtics que hi ha a diversos punts de la ciutat. Masquef diu que a hores d'ara només tenen competències de disciplina urbanística. A la pràctica, això significa que només poden fer-hi inspeccions amb tècnics per comprovar si són accessibles, si tenen banys o si els cartells compleixen però no en d'altres àmbits que podrien suposar infraccions greus. "Si es fuma dins del local, si s'hi consumeixen drogues o si s'hi ven tabac sense permís, per exemple", insisteix.

L'Ajuntament de Figueres va anunciar un pla de xoc per lluitar contra l'incivisme i la inseguretat a la ciutat. El nou alcalde, Jordi Masquef, ho va dir durant el discurs d'investidura i en les darreres setmanes s'han fet diverses actuacions d'inspeccions en bars problemàtics que des de fa temps provoquen queixes de veïns i comerciants.

El consistori, però, només hi pot fer actuacions de disciplina urbanística i la Guàrdia Urbana aixecar actes per tinença de drogues a l'exterior. Això, segons Masquef, provoca una sensació "d'impotència" perquè les infraccions no són prou greus per poder tancar els locals.

Bar del carrer Sant Pau on s'han produït aldarulls | ACN

Per això, fa mesos van demanar a la Generalitat que els delegués les competències d'inspecció i sanció d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives, que estan en mans del Departament d'Interior. A la pràctica, això permetrà que es puguin fer controls a l'interior dels locals i sancionar-los si, per exemple, s'hi consumeixen drogues, tabac, hi ha més aforament del previst o es ven alcohol a menors d'edat.

"Fins ara només podíem fer-hi comprovacions per veure si tenien el cartell adequat, si eren accessibles o tenien els banys que pertocaven però res més", remarca l'alcalde. "Això ens donarà instruments per poder clausurar aquests locals que generen problemes de civisme i convivència a diferents punts de la ciutat", insisteix.

Figueres espera que l'autorització, que ja tenen altres poblacions catalanes que ho han sol·licitat, arribi aviat i permeti posar fi a aquesta problemàtica.



Dos dispositius en dues setmanes

Fa dues setmanes, un dispositiu de la Guàrdia Urbana i tècnics municipals en dos d'aquests bars del carrer Sant Pau i Sant Antoni van acabar amb tres denúncies per tinença de drogues i diverses infraccions en relació als permisos concedits. El 30 de novembre es va fer un nou operatiu al barri del Poble Nou i a la plaça Estació. L'actuació va acabar amb cinc denúncies, un detingut en cerca i captura, una acta aixecada i diverses infraccions detectades.