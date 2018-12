Reobren l'AP-7 entre Figueres i la frontera després d'estar tallada més de 12 hores pels 'armilles grogues'

La circulació de vehicles entre Figueres i la frontera amb França s'ha normalitzat després d'estar tallada més de 12 hores per la mobilització dels 'armilles grogues', segons han informat aquest diumenge al matí els Mossos d'Esquadra.



Concretament, a les 22.31 hores de dissabte a la nit es va reobrir la sortida 3, la de Figueres, tallada des de les 12.08 hores de dissabte, i a les 3.40 de la matinada s'ha obert el pas de les sortides 1 i 2, que són les de la Jonquera i la Jonquera nord/Duana.



Durant les hores en què s'ha tallat la circulació de vehicles per l'autopista en sentit nord, s'han desviaments senyalitzats per l'N-II, cosa que ha provocat retencions puntuals durant tot el dissabte.



El trànsit de camions a la frontera va quedar totalment bloquejat. Molts van ser desviats en zones d'aparcament i polígons de l'Alt Empordà, el que va provocar algunes escenes de caos, i molèsties als veïns, com els del polígon Padrosa de Llers.





Voldria denunciar el que vivim els veins que hem de passar pel polígon industrial del Padrosa Llers. Ahir una vegronya! Els @mossos tallant l'Ap7 a Figueres i deixant centenars fe camions al seu aire al poligon. Una sola patrulla per tallar la sortida Nord ningú al poligon. — Josep Anton Massagué (@jamassague) 9 de diciembre de 2018