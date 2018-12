Un menor intenta asfixiar-se com a part d'un "joc" a l'Institut de la Jonquera

Un menor hauria intentat asfixiar-se com a part d'un "joc" a l'Institut de la Jonquera. Els fets haurien passat el mes de novembre durant l'hora del pati, segons ha avançat el mitjà local Infojonquera.cat.

La direcció del centre va enviar una circular als pares per informar-los que ha detectat aquest tipus de conductes "d'alt risc" dins i fora de les instal·lacions i que ja han adoptat mesures per combatre-les i prevenir-les.

A més, el 27 de novembre va convocar una reunió informativa amb familiars, personal mèdic, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.

Des del Departament d'Ensenyament, han confirmat que només han detectat aquest cas i que estan investigant què va passar. Descarten, per ara, que estigui relacionat amb fenòmens com el de la Balena Blava, que es va estendre l'any passat per diversos centres educatius i que incitava les víctimes al suïcidi.

Circular del centre

La circular informativa en què la direcció del centre comunicava que havia detectat conductes "d'alt risc", s'alertava que els que els adolescents "assimilen com a jocs" determinades conductes que "en realitat posen en perill la seva integritat física i la seva dignitat". A l'escrit, asseguren que els preocupa que els joves "normalitzin i no siguin conscients dels riscos i de les conseqüències en les quals incorren a nivell personal i cap a terceres persones". "Ens consta que aquests pràctiques inconscients i d'alt risc, simplement per diversió i desconeixença, tenen lloc, des de fa temps, fora del centre i que, ara, s'estaven manifestant als patis", afegeixen.

Des del centre insisteixen que són de "considerable gravetat" i que s'hi està actuant, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, el Punt Jove, el CAP i la policia. Entre les mesures que han adoptat, hi ha accions de conscienciació sobre la perillositat d'aquests comportaments, fomentar la convivència, la dinamització dels patis i la prevenció de conductes de risc.