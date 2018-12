El PSC acusa el govern de Figueres de mentir sobre el robatori del mercat de Nadal

El regidor i portaveu del PSC a l'Ajuntament de Figueres acusa el govern del PDeCAT de mentir sobre la detenció dels lladres del mercat de Nadal. El consistori va anunciar divendres que s'havien detingut cinc joves -quatre adults i un menor- per haver robat diners en set parades de la Rambla, però segons Casellas no s'hauria produït aquest arrest.



"No és veritat que se'ls havia detingut, simplement se'ls va identificar i denunciar", diu el regidor i ho qualifica de "greu". Pel portaveu socialista, la policia havia de "detenir, emmanillar, prendre declaració i, si no se'ls podia portar al jutjat de guàrdia, havien de passar la nit a la garjola".



Casellas ho ha dit a través d'un vídeo en el seu compte de Facebook, on critica que no s'apliqui la normativa.







A més, considera que el llenguatge utilitzat per l'alcalde Jordi Masquef sobre l'incivisme i la delinqüència no es tradueix amb les accions. Casellas explica que "se'ls va identificar i deixar marxar i això no és combatre la delinqüència", en referència als presumptes lladres.



Per la seva banda l'Ajuntament defensa la feina de la Guàrdia Urbana i nega les acusacions de Casellas.



Divendres al matí el consistori va anunciar que s'havien produït diversos robatoris en set parades del Mercat de Nadal. Gràcies a la col·laboració ciutadana es va detectar un grup de cinc joves amb una caixa registradora, diners i objectes dels quals no van saber determinar-ne la procedència. La Guàrdia Urbana va anunciar a través dels seus canals oficials que se'ls havia detingut.





Gràcies a la col.laboració entre vigilàngia privada, @mossos i Guàrdia Urbana.#Figueres pic.twitter.com/J3j9eladLz — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) 7 de diciembre de 2018