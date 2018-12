Cs de Figueres reclama que es torni a portar al ple l'aparcament del Far

El portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, ha exigit «valentia» al govern del PDeCAT i que es comprometi a portar al ple la creació d'un aparcament per a 327 vehicles a la zona del Far. El regidor ha sol·licitat a l'alcalde que ho introdueixi com a dictamen, encara que adverteix que Cs ho presentarà com a moció «perquè no volem bones paraules i promeses buides sinó fets», ha explicat.

Per Amelló és necessari que es dictamini d'aquesta manera «per evitar que el govern pugui tornar a escudar-se en la falta de consens» per no executar l'obra. «Fa anys que demanem aparcament a Figueres i ara que existeix una possibilitat real d'aconseguir-ne no podem permetre que el govern segueixi sense fer res», ha considerat.