Deteningut després de xocar a l'N-II a la Jonquera quadriplicant la taxa d'alcohol

Un home de 49 anys, de nacionalitat ucraïnesa i amb domicili a Vila Moreira (Portugal) ha estat detingut aquest diumenge 9 de desembre al terme municipal de la Jonquera (Alt Empordà). El conductor circulava amb una furgoneta per la N-II, en el punt quilomètric 775, quan va topar contra un camió que estava estacionat i no va causar cap ferit.

Posteriorment els Mossos d'Esquadra van arribar i van veure que l'home presentava signes evidents d'estar sota els efectes de l'alcohol i per això van procedir a fer-li un control. El resultat va ser positiu amb 1,17 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, una xifra més de quatre vegades superior a la permesa legalment (0,25 mg\/l).Per això els agents policials van detenir a l'home per presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i li van immobilitzar la furgoneta que portava. El mateix diumenge l'home, que no tenia antecedents, va passar a disposició judicial. El jutjat d'instrucció de guàrdia de Figueres el va deixar en llibertat amb càrrecs.