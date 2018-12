Endesa detecta 28 casos de frau elèctric al Culubret

El fort dispositiu policial d'aquest matí ha permès als tècnics d'Endesa detectar 28 casos de frau elèctric, segons fonts de la companyia. Les inspeccions s'han centrat al barri del Culubret i la companyia ha revisat la instal·lació de 177 habitatges, acompanyats per agents de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, inclosos ARRO i agents d'investigació.

L'actuació ha començat a primera hora d'aquest matí i segons ha informat l'Ajuntament de Figueres s'emmarca en el pla de xoc contra l'incivisme. La zona oest de la ciutat pateix talls de llum constants, una siutació que s'ha atribuït en nombroses ocasions al cultiu de marihuana.

El dispositiu també ha servit per revisar el cens d'habitants al Culubret, per la qual cosa també hi ha participat el servei d'estadística del consistori. L'Ajuntament farà balanç dels resultats.