El gas natural arribarà a Borrassà d'aquí a dos anys

Els Serveis Territorials a Girona del Departament d'Empresa i Coneixement han donat, a l'empresa Redexis Gas, SA, l'autorització administrativa per a la distribució i subministrament de gas natural canalitzat al municipi, alhora que han declarat d'utilitat pública les instal·lacions.

El projecte, que té un pressupost de 327.789,52 €, preveu fer la connexió a la xarxa existent en el terme municipal de Santa Llogaia d'Àlguema i distribuir aquest combustible en el terme de Borrassà.

L'alcalde de Borrassà, Ferran Roquer ha dit que "la declaració com a infraestructura d'utilitat pública i l'autorització administrativa és una bona notícia per Borrassà perquè després de molt de temps de treballar-hi, des de l'Ajuntament, hem aconseguit els permisos necessaris per poder dotar al municipi d'una infraestructura energètica que ens permetrà poder utilitzar gas natural, un combustible molt més net, més barat i ambientalment més sostenible que els que es fan servir habitualment al poble, en la línia que ja tenen ciutats i municipis més grans".

Val a dir, que durant el termini d'exposició pública del projecte, l'Ajuntament va fer-hi diverses observacions que el milloraven sensiblement, les quals van ser acceptades per l'empresa que el durà a terme.

L'autorització administrativa i la declaració d'utilitat pública s'ha publicat al BOE de data 8 de desembre de 2018 i, ara, l'empresa té dos anys per fer les obres tot i que es preveu que s'acabin abans d'aquest termini màxim.