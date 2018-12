L'Escala viu el Nadal amb multitud d'activitats al carrer

L'Escala ha celebrat aquest cap de setmana llarg del pont de la Puríssima nombroses activitats, que van des del Mercat de Nadal a tallers, concerts i visites guiades. Van obrir una vintena de parades i a la plaça de l'Avi Xaxu s'hi van celebrar tallers d'scrap per fer boles i banderoles de Nadal.

També hi va haver espai per a la programació musical amb diverses cantades de nadales i concerts. Es va celebrar la quina, un concurs de dibuix, una passejada del port fins a cala Ferriol i tallers d'arqueologia al MAC-Empúries.