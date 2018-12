Un menor intenta asfixiar-se com a part d'un «joc» a l'INS de la Jonquera

Un menor hauria intentat asfixiar-se com a part d'un «joc» a l'institut de la Jonquera. Els fets haurien passat el mes de novembre i després del succés la direcció va emprendre mesures per combatre aquestes conductes d'«alt risc», segons ha avançat el mitjà local Infojonquera. Diverses fonts de l'entorn del centre expliquen que l'incident s'hauria produït durant una classe i que l'alumne hauria perdut el coneixement. Aquest mitjà ha intentat contactar amb la direcció de l'INS de la Jonquera, però no ha rebut resposta.

Arran dels fets, el centre va enviar una circular als pares per informar-los que havia dectat aquest tipus de conductes i el passat 27 de novembre va convocar una reunió informativa amb familiars, personal mèdic, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra. Des del Departament d'Educació, han confirmat que només han detectat aquest cas i que estan investigant què va passar.

L'adolescent va haver de rebre atenció mèdica i va ser hospitalitzat, segons publica el portal d'informació local. L'accident s'hauria produït durant una classe, però es tracta d'un joc que es practica a l'hora del pati des de fa temps. Arran dels fets, el centre va emetre una circular per alertar de pràctiques perilloses que els joves «assimilen com a jocs» però que «en realitat posen en perill la seva integritat física i la seva dignitat».

A l'escrit, el centre assegura que els preocupa que els joves «normalitzin i no siguin conscients dels riscos i de les conseqüències en les quals incorren en àmbit personal i cap a terceres persones». «Ens consta que aquestes pràctiques inconscients i d'alt risc, simplement per diversió i desconeixença, tenen lloc, des de fa temps, fora del centre i que, ara, s'estaven manifestant als patis», afegeixen.

L'institut insisteix en el document que són jocs de «considerable gravetat» i que s'hi està actuant, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, el Punt Jove, el CAP i la policia.

Entre les mesures que han adoptat, hi ha accions de conscienciació sobre la perillositat d'aquests comportaments, fomentar la convivència, la dinamització dels patis i la prevenció de conductes de risc.

Dimarts passat es va convocar una reunió informativa amb personal del centre, una infermera del programa «Salut i Escola» i efectius de la Policia Local i els Mossos.



«Cas aïllat»

Des del Departament d'Edudació, han assegurat que es tractaria d'un cas aïllat i que ho estan investigant. Descarten, per ara, que estigui relacionat amb fenòmens com el de la Balena Blava, que es va estendre l'any passat per diversos centres educatius i que incitava les víctimes al suïcidi.

Segons han explicat fonts consultades, es tractaria d'un popular joc entre els adolescents consistent a pressionar el coll –ja siguin els companys o un mateix– després d'una sèrie de respiracions ràpides i mantenir la pressió durant uns minuts fins gairebé perdre la consciència.

L'objectiu d'aquest perillós joc és el d'experimentar noves emocions o com a part d'un repte entre els companys.