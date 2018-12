Figueres compra les basses del Terrisser per protegir-les

L'Ajuntament de Figueres ha comprat finalment l'espai natural de les basses del Terrisser, ubicades entre l'AP-7 i la presó Puig de les Basses. Feia unes setmanes que el consistori havia arribat a un acord amb la propietat després de mesos de negociacions i finalment aquest dilluns es va formalitzar la transacció, que ha tingut un cost de 13.000 euros. La compra inclou un terreny adjacent a les zones humides i amb l'adquisició el consistori podrà impulsar-hi accions per protegir i divulgar l'espai natural.

Les basses del Terrisser tenen un alt valor històric i mediambiental. Amb una extensió d'1,22 hectàrees, estan formades per una bassa de dimensions relativament grans i amb presència d'aigua força constant i diverses basses menors i temporals.

Es tracta d'un ecosistema inclòs dins el catàleg de les zones humides de Catalunya sorgit a partir de l'extracció de l'argila per les famílies de terrissers. Tenen un alt valor patrimonial i ecològic i la seva protecció està inclosa en el Pla Especial de construcció del Centre Penitenciari Puig de les Basses. Fins ara els terrenys eren de titularitat privada, però amb la compra Figueres suma un espai natural més de titularitat municipal.

Els terrenys estaven taxats en 6.000 euros, però el preu final ha inclòs també una segona finca propera a la zona i han fet pujar el preu fins a 13.000 euros, segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Francesc Cruanyes. «És una petita victòria que Figueres disposi d'aquest espai i que sigui públic», assegura el regidor.

El segon terreny adquirit es troba separat de les basses per un altre solar de propietat privada, mentre que als entorns hi ha finques d'INCASOL. La intenció seria comptar amb el màxim espai de terreny, per la qual cosa Cruanyes es mostra partidari de comprar aquest tercer solar i d'arribar a un acord d'usdefruit amb INCASOL. D'aquesta manera, les basses quedarien connectades amb l'altra finca adquirida.

Convertit en un abocador

Actualment es troba en un estat de conservació mediocre i la intenció de l'Ajuntament és recuperar aquest espai per adaptar-lo millor per a la fauna i la vegetació i donar-lo a conèixer com una zona d'esbarjo, passeig i aprenentatge pels figuerencs.

«A la llarga podria ser un dels futurs parcs naturals de Figueres, salvant la barrera que ens separa», diu Cruanyes en referència a l'autopista. Entre les possibles accions que es contemplen hi ha la construcció de casetes d'observació d'ocells, la creació d'un itinerari am el Castell de Sant Ferran, l'habilitació d'una àrea de descans i la correcta senyalització de la flora i fauna.

L'espai natural fa temps que pateix abocaments incontrolats i a l'entorn s'hi acumulen tot tipus de deixalles: andròmines, mobles i bosses de brossa amb residus del cultiu de marihuana. La zona també és víctima de la pràctica del trial i, malgrat que el febrer del 2017 s'hi va prohibir la cacera, encara s'hi troben restes de la caça furtiva.

Les actuacions més urgents són la retirada de runa i deixalles i Cruanyes assegura que la neteja hauria d'iniciar-se de manera immediata . «Ara és sòl públic i és la nostra responsabilitat mantenir-ho net», afegeix. Però Figueres «no pot fer-ho sol», insisteix el regidor. En aquest sentit, assegura que estan estudiant acollir-se a diverses subvencions europees reservades per a espais naturals i zones humides i que es canalitzen a través de la Diputació de Girona. Un cop s'hagi restaurat l'espai, podria fins i tot incloure's a la Xarxa Natura 2000.

En un estudi de l'Ajuntament, es recull l'alt valor ambiental de les zones humides. Es tracta d'un dels ecosistemes «més amenaçats del planeta» i que s'està perdent a un ritme «preocupant» a causa de les activitats humanes. L'informe remarca la importància de les basses del Terrisser per ser una font de diversitat biològica, de retenció d'aigua i pel seu valor com a patrimoni cultural i natural. És, a més, una zona de nidificació d'aus.

Amb la pèrdua de l'ofici de terrisser, les basses van perdre la seva utilitat i a poc a poc s'han anat submergint en l'oblit. Un cop formalitzada l'adquisició, se'ls podrà donar un nou impuls i recuperar la memòria dels terrissaires figuerencs.