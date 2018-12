Un nou operatiu policial al Culubret acaba amb un detingut i 28 fraus elèctrics

Fort desplegament policial ahir al barri del Culubret en un operatiu contra el frau elèctric i la revisió del padró d'habitants. Una cinquantena d'agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra –inclosos ARRO i agents d'investigació– van participar aquest dimarts al matí en el dispositiu, que es va tancar amb un detingut amb una ordre de crida i cerca i 28 casos d'habitatges amb la llum punxada.



Avui, els mateixos actors estan sobre el terreny per seguir fent el cens i Endesa busca els punts on la llum està punxada. La presència de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana torna a ser destacada.





????????? Segon dia del dispositiu policial iniciat ahir al Secror Oest, avui al barri de Sant Joan, amb Guàrdia Urbana @mossos @Endesa i servei municipal d'estadística.#Figueres pic.twitter.com/6Gh6YmyyLo — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) 12 de desembre de 2018

La companyia ahir Edel Culubret, però només s'han obert una trentena d'expedients sancionadors, segons han informat fonts de l'empresa elèctrica. Els tècnics van estar acompanyats per un fort desplegament policial mentre realitzaven les inspeccions en pràcticament la totalitat dels carrers de la zona.Només van poder actuar, però, en una trentena de comptadors elèctrics perquè la resta s'havien desconnectat abans que arribessin els tècnics. També s'ha aprofitat per fer tasques de «sanejament» d'instal·lacions amb signes d'haver estat manipulades. En aquests casos, però, no es comptabilitza com a frau.{C}Des de primera hora del matí, el barri del sector oest de Figueres va quedar blindat per la forta presència policial. L'operatiu també va servir per revisar el cens d'habitants en 300 domicilis de la zona, per tal de comprovar que les persones registrades realment hi resideixen.D'aquests treballs se'n va encarregar el servei d'estadística municipal, que també va estar custodiat per la policia. De moment, però, no han transcendit aquestes darreres dades i l'Ajuntament no dona l'operatiu per tancat.L'Ajuntament emmarca l'actuació dins elque va anunciar l'alcalde, Jordi Masquef. Els veïns del sector oest fa temps que conviuen amb constants talls de llum, una situació que s'ha atribuït en nombroses ocasions al cultiu de marihuana . De fet, aquest dilluns el barri es tornava a quedar a les fosques.Endesa ha estat treballant en els últims mesos en la sectorització i la monitorització del servei per tal que les interrupcions afectin el menor nombre possible de famílies.Masquef va anunciar «mà dura» contra els delinqüents i a finals de novembre es va reunir amb la directora general de la companyia a Catalunya, Isabel Buesa. Arran de la trobada, l'Ajutament va anunciar que portaria davant del síndic de greuges la problemàtica dels talls de llum que pateix el sector oest de la ciutat i sobretot el barri del Culubret.