El PDeCAT presenta la nova marca electoral Junts per Roses

El PDeCAT de Roses va presentar ahir oficialment la nova marca electoral de Junts per Roses. És la nova fórmula amb què l'Assemblea del Partit Democràta va decidir el cap de setmana passat presentar-se a les eleccions municipals del 2019.

L'actual alcaldessa i alcaldable de Junts per Roses va encapçalar l'acte ahir al vespre a l'hotel Risech acompanyada de l'expresident Artur Mas.

«Junts per Roses defensa un model de ciutat que per davant de tot vol el progrés de Roses i mantenir l'estabilitat municipal que hem aconseguit aquests anys de govern», defensa Mindan. A l'acte hi van assistir un gran nombre de simpatitzants del partit d'arreu de la comarca.

L'assemblea del PDeCAT de Roses va escollir Montse Mindan per encapçalar la llista el passat mes de maig. L'actual alcaldessa era l'única candidata que es va presentar a les primàries i se la va triar per unanimitat. Té 55 anys i és tècnica en empresa i activitats turístiques pel Centre d'Estudis Turístics de Barcelona.