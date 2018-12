Robatoris i vandalisme a l'estadi Albert Gurt de Figueres

El Club Esportiu Juncària ha tornat a patir, a la matinada d'aquest dimarts a dimecres, un nou capítol de vandalisme, a les instal·lacions de l'estadi Albert Gurt, de Figueres. Els lladres s'han tornat a fixar en el bar del recinte, víctima d'aquests actes en una vintena d'ocasions en els últims tres anys.

El club figuerenc ja s'intuïa que podia passar un cop més per aquesta època: "Per aquestes dates va ser quan ens van donar el pal gros ara fa un any. Ens ho temíem, havíem reforçat finestres i portes, però han vingut amb una cisalla potent i deduïm que no és mainada, sinó adults, perquè han necessitat molta força", explica Pepe Blanco, vicepresident del Juncària, a Emporda.info.

Blanco apunta que "com que ja sabíem que ens entraríen estem intentant deixar el mínim de coses possibles en el bar. Aquest cop ens han robat moltes begudes i carn del congelador. A l'agost ens van tirar la porta sencera i ara ens han cascat el vidre".

Unes càmeres de videovigilància que no arriben

La facilitat per entrar a l'estadi figuerenc provoca no només robatoris en el bar, sinó que es malmetin part de la resta de la instal·lació. En aquest sentit, l'Ajuntament ha planificat per a finals del 2019 la instal·lació d'una tanca perimetral. Ara bé, a l'octubre passat hi havia la previsió de fer una primera mesura amb la col·locació de tres càmeres de videovigilància (per valor de 15.000 euros), una en el pàrquing de fora, i dues a dins del complex, i encara no han estat instal·lades. També ha licitat la renovació de la il·luminació, per valor de 200.000 euros.