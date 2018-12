Figueres manté el dispositiu policial al sector oest i detecta 30 casos més de frau

Figueres va viure ahir el segon operatiu policial d'aquesta setmana al sector oest de la ciutat. Una cinquantena d'agents dels Mossos i la Guàrdia Urbana van tornar a desplegar-se al barri de Sant Joan per acompanyar els tècnics d'Endesa i el servei d'estadística de l'Ajuntament de Figueres.

La companyia elèctrica va inspeccionar 66 habitatges, 30 dels quals tenien la llum punxada. D'aquestes, 14 eren de connexió directa i 16 de dobles escomeses, segons Endesa.

A més, també van fer tasques de sanejament d'instal·lacions amb signes d'haver estat manipulades. Paral·lelament, el servei d'estadística de l'Ajuntament de Figueres va actualitzar el padró d'habitants. Els tècnics van fer comprovacions en 266 habitatges del barri de Sant Joan per tal de comprovar que les persones que hi ha censades realment hi viuen. L'Ajuntament encara no ha fet públiques aquestes xifres.

El d'ahir és el segon dispositiu que es fa a la zona oest en dos dies. Dimarts es va intervenir en el barri del Culubret. Aquella primera intervenció es va tancar amb un detingut que tenia una ordre de crida i cerca pendent i 28 pisos amb la llum punxada dels 177 inspeccionats.

L'Ajuntament va emmarcar l'operatiu en el pla de xoc contra la delinqüència i l'incivisme que va anunciar l'alcalde Jordi Masquef en el discurs d'investidura. Els veïns del sector oest pateixen constants talls de llum, que s'han atribuït al cultiu de marihuana a la zona. S'hi han fet nombrosos operatius, però la problemàtica encara no s'ha resolt i el sector continua quedant-se a les fosques. L'alcalde portarà al Síndic de Greuges la problemàtica de la llum al Culubret.