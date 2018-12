Quatre detinguts i comís de 43 quilos de marihuana i 1,85 de cocaïna a la Jonquera

La Policia Nacional ha detingut quatre persones i ha comissat 43 quilos de marihuana i 1,85 de cocaïna a la Jonquera.

Aquestes actuacions s'han realitzat durant el mes de novembre en el marc de quatre controls contra la delinqüència organitzada itinerant.

El primer dels casos, es remunta al 9 de novembre en un control aleatori instal·lat a l'Autopista AP-7 sentit França. Els agents van controlar una empresa d'autobusos que feia la ruta Girona-Lió. En el transcurs del registre, van trobar una motxilla amb forta olor de marihuana i a dins hi havia un paquet embolicat en plàstic i una tovallola que contenia la substància estupefaent. En total, amb un pes de 1,41 quilos de marihuana. El detingut, un ciutadà de Gàmbia a qui li constaven nombroses detencions per delictes de robatori amb violència i tràfic de substàncies estupefaents, va ser posat a disposició judicial, quedant en llibertat amb càrrecs.

La segona intervenció es va produir dos dies després quan els agents van controlar un autobús amb matrícula romanesa i van identificar els passatgers del mateix, percebent els agents una forta olor a marihuana que procedia del maleter del darrere. En comprovar el seu interior un gos de la Unitat de Guies Canins expert en detecció de substàncies estupefaents va marcar una de les maletes on hi havia sis bosses precintades de plàstic i embolicades en cinta d'embalatge, contenint en total 12,225 quilos de marihuana. Un ciutadà romanès va reconèixer que la substància era seva i que l'havia adquirit a Alacant per 11.000 euros per tal de distribuir-la a França. Després de ser detingut i posat a disposició judicial, va ingressar a la presó.



Fugits després d'abandonar el vehicle

El dia 15, els agents van observar un vehicle francès amb dues persones a bord que, en adonar-se de la presència policial, van accelerar la marxa per intentar fugir. Després donar-los l'alt, els individus van abandonar el vehicle en plena via pública i van fugir a peu. A l'interior del turisme, el qual portava plaques de matrícula francesa falsificades, es van trobar ocults 22,655 quilos de marihuana al maleter, distribuïts en 23 bosses de plàstic transparent.

Més tard, el vigilant de seguretat d'un aparcament va alertar Policia Nacional sobre la presència d'un dels dos individus fugits, observant com s'introduïa en una furgoneta de la marca Opel, model Vivaro amb matrícula francesa, ocupats per un home i una dona que el van ajudar a fugir. Ja de matinada, aquesta última va ser localitzada pels agents i reconeguda pel vigilant de seguretat, pel que va ser detinguda com a presumpta còmplice d'un delicte de tràfic de drogues.

La quarta intervenció es va produir el 20 de novembre en un control policial aleatori a l'Autopista AP-7 sentit França, quan es va procedir a identificar un vehicle amb matrícula alemanya, amb un únic ocupant al seu interior de nacionalitat espanyola.

Després sol·licitar-li la documentació del vehicle va manifestar no tenir-la, perquè el vehicle era propietat d'un amic seu. Registrat seu interior, es va localitzar una maleta que amagava 6 bosses de diferents mides de substàncies estupefaents que van donar un total de 1,8 quilos de cocaïna, 7'150 quilos de marihuana i 10 grams d'haixix. El ciutadà va ser detingut i posat a disposició judicial per un delicte contra la salut pública quedant en llibertat amb càrrecs.