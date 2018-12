Robatoris i vandalisme a l'estadi municipal Albert Gurt de Figueres

L'estadi municipal Albert Gurt de Figueres continua essent víctima dels actes vandàlics. L'últim succés ha sigut el robatori en el bar del Club Esportiu Juncària, que es va produir la matinada d'aquest dimarts a dimecres, segons va informar el club. Aquesta no és la primera vegada que un grup de lladres els saqueja el bar i en els últims tres anys han patit una vintena de robatoris.

Els usuaris de l'estadi fa mesos que reclamen solucions a l'Ajuntament de Figueres, que s'havia compromès a instal·lar-hi càmeres de videogilància aquest octubre, però el sistema encara no s'ha començat a col·locar.

De fet, el club ja temia que pogués patir un altre robatori per aquesta època de l'any. I és que fa precisament un any els lladres ja hi van entrar coincidint per aquestes dates d'abans de Nadal.

Precisament, havien reforçat els accessos per dificultar que els lladres poguessin tornar a entrar. «Ens ho temíem, havíem reforçat finestres i portes, però han vingut amb una cisalla potent», explica Pepe Blanco, vicepresident del Juncària en declaracions a l' Empordà, del mateix grup editor que Diari de Girona. «Deduïm que no és mainada, sinó que sónadults, perquè han necessitat molta força», assegura Blanco.



El club, en alerta

Davant dels habituals robatoris, el club és previsor i procura deixar-hi poc material. «Com que ja sabíem que ens entrarien, estem intentant deixar el mínim de coses possibles al bar», afegeix Blanco. Aquesta darrera vegada els lladres s'han endut begudes i carn del congelador. Però a més del material sostret, també han ocasionat desperfectes en les instal·lacions per tal d'accedir-hi. «A l'agost ens van tirar la porta sencera i ara ens han cascat el vidre», expliquen des del club.

L'estadi Albert Gurt està ubicat a la zona esportiva de la ciutat, al costat de la piscina municipal i darrere l'hospital de Figueres. El recinte esportiu es troba en un important estat de deixadesa i els usuaris, entre ells el Club d'Atletisme, havien denunciat els nombrosos desperfectes.

En resposta, l'Ajuntament s'ha compromès a invertir-hi 3,7 milions d'euros en millores entre el 2018 i el 2021. La tanca perimetral no es començarà a instal·lar fins el novembre del 2019 i el canvi del tartan haurà d'esperar fins l'octubre del 2020.

El que sí que s'ha començat a tramitar és la renovació de la il·lumanció del recinte esportiu. El consistori està licitant el contracte per valor de 200.000 euros i permetrà substituir les actuals torres d'il·luminació per unes de noves amb tecnologia LED. L'actuació s'havia calendaritzat per aquest desembre.