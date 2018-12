Bàscara estrenarà diumenge la primera representació del tradicional pessebre vivent. És un dels més antics de Catalunya. Se celebra des del 1973.

Un any més des de la plaça del poble es podrà fer un recorregut que continuarà per diversos carrers i per l'idílic paisatge al voltant del riu. La primera representació es farà diumenge a les set de la tarda.

Hi haurà representacions els dies 22, 23, 25, 26, 29 y 30 de diciembre y 1 de enero de 2019.