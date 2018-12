Comissen 43 quilos de marihuana i 1,85 de cocaïna a la Jonquera

La Policia Nacional ha detingut quatre persones i ha comissat 43 quilos de marihuana i 1,85 de cocaïna a la Jonquera. Aquestes actuacions s'han realitzat durant el mes de novembre en el marc de quatre controls contra la delinqüència organitzada itinerant.

El primer dels fets es remunta al 9 de novembre en un control aleatori instal·lat a l'AP-7 en sentit França. Els agents van controlar una empresa d'autobusos que feia la ruta Girona-Lió. En l'escorcoll, van trobar una motxilla amb forta olor de marihuana i a dins hi havia un paquet i una tovallola que amagava droga. En total, 1,41 quilos de marihuana. El detingut, un ciutadà de Gàmbia a qui li constaven nombroses detencions per robatoris amb violència i tràfic de drogues, va ser posat a disposició judicial, quedant en llibertat.

La segona intervenció es va produir dos dies després quan els agents van controlar un autobús amb matrícula romanesa i van identificar els passatgers i van sentir una forta olor a marihuana. Un gos policia va marcar una de les maletes amb 12,2 quilos de marihuana. Un ciutadà romanès va reconèixer que la substància era seva i que l'havia adquirit a Alacant per 11.000 euros per distribuir-la a França. Aquest va ingressar a la presó.



Fugen i abandonen el cotxe

El dia 15, els agents van voler aturar un vehicle francès amb dues persones a dins però en veure la policia van accelerar la marxa per intentar fugir. En aturar-los, van fugir a peu. A dins del cotxe hi van trobar plaques de matrícula falsificades i 22,6 quilos de marihuana. Més tard, el vigilant de seguretat d'un aparcament va alertar a la Policia Nacional que un dels fugits intentava marxar amb una furgoneta, on anaven un home i una dona. De matinada van detenir la dona per còmplice. La quarta intervenció es va produir el 20 de novembre en un control a l'AP-7 amb un únic ocupant i a dins d'una maleta hi van trobar 1,8 quilos de cocaïna, 7,1 quilos de marihuana i 10 grams d'haixix.