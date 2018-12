Denuncien la presència de muntanyes de deixalles en un pis d'Empuriabrava

Els veïns d'una comunitat d'apartaments d'Empuriabrava, a Castelló d'Empúries, han de conviure des de fa mesos amb les molèsties que genera un dels habitatges on s'acumulen muntanyes de deixalles l'interior. Les escombraries fan mala olor i, a més, temen que pugui provocar un problema sanitari. Demanen a l'Ajuntament que intervingui per trobar una solució. L'alcalde, Salvi Güell, ha explicat que han obert un expedient i que si no es resol hauran de demanar una ordre judicial per entrar a netejar.

El pis està situat al carrer Francolí 21 F. És un petit bloc d'apartaments situat a tocar la zona verda d'Empuriabrava. Els veïns desconeixen si l'aparcament ha acabat en mans d'un banc o és d'un particular però el pis està en molt mal estat i des de fa un temps desocupat.

La porta de la casa està sense pany i algú ha fet un forat des d'on es pot veure un passadís de l'aparatment on no queda ni un petit espai on no hi hagi bosses d'escombraries i ampolles.

Una de les veïnes ha explicat que creuen que s'ha intentat ocupar o ho fan de forma ocasional.

A la part de darrere de l'apartament hi ha una petita terrassa per on creuen que es pot accedir a l'interior amb facilitat. Ara bé, les bosses de deixalles s'acumulen per tot arreu de l'apartament.

La pudor se sent des de fora i, a més, veuen com les rates corren amunt i avall de la terrassa exterior.

A la comunitat hi ha tres famílies que hi resideixen tot l'any i la resta d'apartaments són segones residències o bé es lloguen, sobretot a l'estiu.

La veïna just al costat d'aquest apartament es queixa que fa quatre mesos que s'hi acumulen les deixalles, no saben què han de fer i demanen a l'Ajuntament que intenti resoldre la situació.

L'alcalde ha explicat que el propietari de l'apartament va deixar de pagar però encara no és una propietat del banc. Per això es va sol·licitar a la comunitat que netegés. Si no és possible entrar a la propietat, l'expedient continuarà el seu curs.

Güell admet que si es dona una situació de salubritat que requereix la urgència de netejar es demanarà una ordre al jutjat per poder entrar al pis a retirar les escombraries.