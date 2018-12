Figueres acaba l'operatiu policial del sector oest amb un centenar de fraus

El dispositiu policial al sector oest de Figueres s'ha allargat durant tres dies i ha culminat amb un detingut amb una ordre de crida i cerca i la detecció de 91 fraus elèctrics, segons les dades facilitades per Endesa. A més, el servei d'estadística de l'Ajuntament ha comprovat el padró d'habitants en 643 domicilis.

L'operatiu ha comptat amb una cinquantena d'efectius de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, que des del dimarts s'han desplegat al barri del Culubret i Sant Joan.

L'alcalde Jordi Masquef assegura que l'operatiu s'ha realitzat en el marc del Pla de xoc contra l'incivisme i la inseguretat que va anunciar fa un mes. Al respecte, ha explicat que l'objectiu és acabar amb la sensació d'impunitat en aquest sector, però també actualitzar la informació de tots els habitatges i persones que hi viuen. És per això que un equip del servei d'estadística s'hi ha desplaçat per comprovar si els habitants que hi estan censats realment hi viuen.

A més, el dispositiu també buscava regularitzar tots els fraus elèctrics que s'hi detectessin «per poder frenar els continuats talls de llum al barri».

Els tècnics d'Endesa han detectat prop d'un centenar de pisos amb la llum punxada durant els tres dies d'operatiu. Dimarts es van fer 177 inspeccions i se'n van trobar 28 amb irregularitats, dimecres en van ser 30 dels 66 revisats i dijous es van detectar 33 fraus dels 67 habitatges inspeccionats.

Durant l'operatiu es van viure moments de tensió entre els veïns i la policia i els tècnics.