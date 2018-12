Llibertat sota fiança per al clan preparat per ser una «multinacional» de la marihuana

L'Audiència de Girona ha deixat en llibertat sota fiança d'entre 10.000 i 20.000 euros els integrants del clan preparat per ser una "multinacional" de la marihuana que encara estaven en presó preventiva. Mentre es resol el recurs a la sentència interposat al TSJC, el tribunal considera que s'ha reduït el risc de fugida d'aquests cinc condemnats perquè les penes són "sensiblement menors" a les que pretenia inicialment la fiscalia i subratlla que tampoc hi ha perill de reiteració de delictiva perquè el clan Capirote, ubicat a l'Empordà, ja no té "capacitat operativa" després que el desmantellessin el febrer del 2017. L'Audiència va condemnar disset dels 28 acusats amb penes que van des dels 6 mesos de presó fins als 6 anys, 7 mesos i 15 dies.

El macrojudici contra el clan empordanès preparat per ser una "multinacional" de la marihuana va començar el 9 d'abril i es va allargar més d'un mes. Finalment, l'Audiència de Girona va dictar sentència a principis de novembre i va condemnar disset dels 28 acusats per delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal, tinença il·lícita d'armes i defraudació de fluid elèctric.

Aquesta sentència, però, no era ferma i les parts han interposat recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En paral·lel al recurs, la defensa de cinc condemnats que encara es trobaven en presó preventiva, encapçalada pels advocats Sergio Noguero i Benet Salellas, van demanar a l'Audiència de Girona que surtin en llibertat.

Ara, l'Audiència ha resol que els suposats líders de la xarxa de narcotraficants, empresonats des del febrer del 2017, surtin en llibertat després de pagar fiances d'entre 10.000 i 20.000 euros. A més, hauran de comparèixer setmanalment al jutjat i no podran sortir del país.

A les interlocutòries, el tribunal argumenta que el risc de fugida s'ha reduït pel temps que ja porten a presó i perquè les condemnes són "sensiblement menors" a les que demanava la fiscalia, que sol·licitava penes de fins a 19 anys i mig de presó.

A més, el tribunal també descarta que hi hagi risc de reiteració delictiva sobretot perquè el clan no té "capacitat operativa" després que els Mossos d'Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera el desmantellés el febrer del 2017.

L'Audiència va imposar a aquests cinc condemnats -suposats líders del clan- penes que van des dels 4 anys, 4 mesos i 15 dies fins als 6 anys, 7 mesos i 15 dies.



Dos capitostos



La sentència recorreguda al TSJC considerava provat que el clan estava dirigit per dos dels processats, Juan Cortés àlies 'Dientes' i Indalecio Cortés, conegut com a 'Juaneque'. Per això, els hi imposava les penes més elevades. Al 'Dientes', l'Audiència el va condemnar a 6 anys, 7 mesos i 15 dies de presó i a pagar una multa global de 166.203 euros per delictes contra la salut pública en quantitat de notòria importància, pertinença a grup criminal, tinença il·lícita d'armes i defraudació de fluid elèctric. Pels mateixos delictes al 'Juaneque' li van imposar 6 anys, 1 mes i 15 dies de presó i la mateixa quantitat en multes.

L'Audiència concloïa que els dos líders condemnats dirigien, des de mitjans del 2016, un clan familiar que es dedicava al cultiu de marihuana en diverses finques propietats de la xarxa. L'organització, segons la sentència, estava perfectament jerarquitzada. Mentre els líders s'encarregaven de dirigir i organitzar el grup, altres feien feines de subministrament i venda de marihuana, també n'hi havia que assumien la gestió de les plantacions, els que feien treballs de logística i els responsables de muntar i fer les instal·lacions elèctriques.

La fiscalia també atribuïa al clan un delicte de blanqueig de capitals perquè sostenia que havien fet diverses operacions per convertir en legals el diners provinents del tràfic de droga. La sentència, però, els va absoldre d'aquest delicte perquè, tot i que reconeixia que movien grans quantitats de diners i que el seu origen no està justificat, sosté que no va quedar acreditat "sense cap dubte" que fossin beneficis del tràfic de marihuana.