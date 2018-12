Salvi Güell declara pel cas de prevaricació urbanística

L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell (ERC) va declarar aquest dijous al Jutjat de Figueres com a investigat per un presumpte delicte de prevaricació urbanística. El jutge l'investiga per la suspensió de llicències d'obra que es va aprovar en el ple extraordinari del 9 de novembre de 2017 i que afecta uns terrenys adquirits per la part demandant.

Güell ha rebutjat fer declaracions a aquest mitjà després de la citació judicial, però fonts del cas asseguren que només ha respost les preguntes del seu advocat i del jutge. Respecte a les preguntes de l'acusació, s'ha acollit al seu dret a no declarar.

La citació s'ha allargat poc més d'una hora. Inicialment, estava programada pel passat 11 d'octubre però es va ajornar fins aquest dijous.

El Jutjat d'Instrucció número 8 de Figueres va admetre a tràmit la denúncia contra Salvi Güell el passat mes de setembre. La querella criminal contra Güell la va interposar l'adminstrador de l'empresa Maxsan per presumptes «irregularitats» en la suspensió de llicències que afecten uns terrenys adquirits per la part demandant.

Denuncien que paral·lelament a aquesta suspensió, es va canviar la classificació d'un terreny proper, que va passar de sòl no urbanitzable a sòl urbà. Posteriorment, en aquell solar s'hi va construir el nou supermercat Bon Preu-Esclat de Castelló Nou.

La querella conclou que l'actuació de l'Ajuntament es va dirigir a «satisfer les peticions particulars del grup empresarial Bon Preu». En declaracions passades, Güell va negar aquestes acusacions i va defensar que la suspensió de llicències es va fer seguint «criteris tècnics». A més, va defensar que el POUM permetia la construcció del nou Esclat.

En el codi penal, el delicte de prevaricació urbanística està penat amb presó d'un any i sis mesos fins a quatre anys i una multa de dotze a vint-i-quatre mesos. A més de la inhabilitació de 9 a 15 anys. Els fets denunciats es remunten a fa poc més d'un any.