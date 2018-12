Els veïns del Culubret es mobilitzaran per denunciar els talls de llum que pateixen des de fa temps i que ens els darrers mesos s'han accentuat, amb interrupcions pràcticament cada dia. Els afectats reclamen solucions a les administracions i per això faran una marxa el 12 de gener de deu a dotze del migdia que sortirà des del barri fins a l'Ajuntament, passant per diversos carrers de la ciutat.

Tot i les intervencions policials que s'han fet en els darrers dies diuen que cal "mà dura" per part de l'Ajuntament, la Generalitat i Justícia. Els afectats també es queixen de la inseguretat i les amenaces que pateixen.

Els afectats es queixen de la situació que pateixen i que en les últimes setmanes els deixa pràcticament cada dia sense llum. Això afecta molt especialment la gent gran i aquells que necessiten aparells elèctrics per escalfar-se o per poder dormir. Fa tres anys que viuen amb aquestes condicions i ara han decidit mobilitzar-se. A més, denuncien inseguretat i amenaces part d'aquells que es connecten de manera fraudulenta a la xarxa.



"Pla de xoc"

L'alcalde de la ciutat, Jordi Masquef, es va reunir fa pocs dies amb el Departament d'Interior i Endesa per reclamar mesures i va enviar una carta al Síndic de Greuges de Catalunya per demanar-li suport.

Aquesta setmana, s'han fet tres dispositius policials al barri en els quals han participat una cinquantena d'efectius dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Els operatius tenien un doble objectiu. Per una banda, lluitar contra el frau elèctric i, per l'altra, fer una actualització del padró municipal.

Les actuacions s'han saldat amb un detingut que tenia una ordre de crida i cerca pendent i la detecció de 110 pisos amb la llum punxada. En paral·lel, s'han fet comprovacions en 643 domicilis per veure si les persones que hi veuen són les que hi ha censades.