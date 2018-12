Unes 40 sancions en dos mesos a Castelló per beure alcohol al carrer

La Policia Local de Castelló d'Empúries ha instruït 40 expedients sancionadors per beure alcohol a la via pública. L'Ajuntament va impulsar el passat mes d'octubre un dispositiu per combatre el consum d'alcohol a la via pública amb l'objectiu de posar fi a aquestes pràctiques.

Durant aquest mes de desembre, s'han identificat 20 infractors per consum d'alcohol a la via pública i dos per tinença de marihuana.

Les multes imposades són de 150 euros cadascuna i 300 euros per als infractors reincidents, podent arribar fins els 750 depenent de la reincidència o gravetat.

Durant els mesos d'octubre i novembre es van identificar 20 infractors. Un d'ells era reincident i pràcticament la gran majoria de les persones identificades no residien al municipi.



Denúncies dels veïns

Les denúncies que els ciutadans han fet arribar a la Policia Local de Castelló per sorolls i aldarulls provocats pel consum d'alcohol a la via pública són l'origen del dispositiu dissenyat per acabar amb aquesta pràctica que incompleix l'article 38.4 de l'Ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública, segons informa l'Ajuntament de Castelló.

L'operatiu tindrà continuïtat i es realitzarà en diferents zones del municipi.