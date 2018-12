Una associació de l´Escala demana protegir una casa del perill d´enderroc

El Fòrum l'Escala–Empúries ha demanat a l'Ajuntament de l'Escala que vetlli per la protecció d'una casa al número 4-5 del Passeig del mar que temen que pugui enderrocar-se per a construir-hi un bloc de pisos. L'entitat remarca que l'edifici està inclòs en l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura, la Llista de Monuments de l'Escala i en el Pla de Millora Urbana del nucli antic de l'Escala, promogut per l'Ajuntament.

En aquest Pla, la protecció que té és de grau B i segons s'hi especifica: «[...] les llicències d'obres majors i menors hauran de tenir informe específic favorable dels serveis tècnics municipals i la Comissió municipal de Cultura [...]».

El Fòrum va presentar una instància a principi de mes demanant informació sobre les possibilitats d'enderrocament per fer–hi pisos i quins són els elements que estan protegits i s'han de conservar.

Des del Fòrum es queixen que l'alcalde, Víctor Puga, públicament en una entrevista a l'emissora local va dir desconèixer si l'habitatge està protegit. El Fòrum reivindica que es protegeixi i si no és així podrien iniciar protestes per evitar-ho.