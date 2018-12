Onades de més de dos metres a la costa empordanesa

El fort vent i mala mar que ha afectat la costa gironina van causar ahir onades que en ocasions van arribar a superar els dos metres al nord de la Costa Brava. A l'Escala (veure la imatge) el mar estava visiblement agitat a causa de l'alt onatge i la maregassa. El Servei Meteorològic de Catalunya va mantenir ahir els avisos per vent i mala mar i Protecció Civil va emetre consells per tal d'evitar accidents. Per avui, només s'ha anunciat avís per l'estat de la mar durant el matí.