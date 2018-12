El West side Figuerenc

Figueres, la sense parió Figueres, ja no es conforma a ser la capital del món surrealista (ja sabem que, de manera imprecisa, l'altra és, per definició del també esbojarrat empordanès Fages, Vila-Sacra) sinó que, després d'haver abandonat el lideratge de ser la ciutat més petita del globus terraqüi amb carril bus, aspira encapçalar el Guinness sent la més minúscula amb un west side (no sé a qui se li va ocórrer anomenar-lo barri de Sant Joan) digne d'un relat tràgic amb o sense orquestració musical.

West side, sí, perquè encara que, gràcies a la sensatesa, no s'hagi arribat als enfrontaments personals, es podria dir que, com a la comèdia musical, hi ha uns sharks i uns jets amb interessos contraposats. O més ben dit, es contraposen els beneficis il·lícits d'uns als perjudicis insofribles d'altres.

Espavilats per la proximitat de les eleccions municipals, la macedònia de partits que conformen el plenari municipal figuerenc sembla haver modificat l'aposta i canviat del bàndol concret que la bossa de vots que un segment del barri representava, perquè la ira popular transversal ha anat in crescendo.

I també sembla que s'han adonat definitivament (no sé si a la llum de l'informe extern encarregat per l'Ajuntament de Figueres i repartit entre els regidors, que no sé si se l'han llegit i l'han entès) que no és l'empresa Endesa la culpable dels repetitius talls de llum, sinó part perjudicada, i que abandonant la fàcil demagògia energètica que arreu el país estem patint, estan posant esforços per posar fi als efectes i les causes reals.

No obstant això, m'agradaria saber, per boca d'algun polític sincer, que reconegués si tenia jo raó o no quan ja fa mesos advertia en aquestes mateixes pàgines: «Així que de res servirà que la corporació municipal es gasti els sous en la preparació d'una auditoria energètica...», perquè si la qüestió pública és bo anotar-se els encerts encara ho és més assumir els errors o els despistaments.

Perquè ja dic que, de vegades, hauria de recomanar fer la inversa del que és prudent i aconsellable. Així els governants, capficats en fer al revés del que se'ls recomana, encertarien.