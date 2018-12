Entra en funcionament la nova zona verda d'estacionament a Figueres

La nova zona verda de Figueres ja ha entrat en funcionament. Són 599 places d'ús prioritari per a residents repartides a la Creu de la Mà i el barri de la Presó Vella que ja estan operatives de la setmana passada, segons ha confirmat l'Ajuntament. La mesura, però, genera diversitat d'opinions. Mentre convenç la majoria de veïns, els treballadors i visitants en recelen.

Els treballs per a la seva implantació van començar fa un mes i van finalitzar la primera setmana de desembre. Durant tres setmanes s'han adequat les prop de 600 noves places d'àrea verda, però a més s'ha ampliat en 25 la zona blava i en 32 la zona de càrrega i descàrrega, segons les dades facilitades per l'Ajuntament.

«Algú va dir que s'havien perdut la meitat de pàrquings, però no és veritat», ha assegurat l'alcalde Jordi Masquef en una entrevista a Empordà TV. El batlle ha explicat que la implantació de l'àrea verda ha fert perdre un 7% de les places d'aparcament. «Demanaria un vot de confiança a la gent per veure com es desenvolupa en els propers mesos», diu l'alcalde.

I és que la solució ha generat controvèrsia. Si bé és aplaudida per gran part dels residents, que ho veuen com una bona mesura que els facilita l'estacionament, també és fortament criticada pels visitants i treballadors de la zona, que han de buscar aparcament en altres barris si no volen pagar el sobrecost de la zona verda per als no residents.

De fet, als veïnats adjacents amb la Creu de la Mà i la Presó Vella, on hi ha aparcament lliure, ja estan començant a notar els efectes.

El sistema dona prioritat a l'estacionament dels residents que poden aparcar-hi els vehicles després de donar-se d'alta i pagant una tarifa reduïda de vint cèntims al dia i sense limitació de temps.

Tenen dret a sol·licitar-ho les persones empadronades a Figueres als barris de la Creu de la Mà i la presó vella. També se'n podran beneficiar comerciants de la zona. Les persones que no siguin residents poden estacionar també a l'àrea verda, però amb un sobrecost del 25% respecte les zones blaves.

La implantació de l'àrea verda ha suposat la desaparició de places gratuïtes en dos barris propers al centre. Des de l'oposició, la regidora del PP, Maria Àngels Olmedo, reclama en una moció que s'habilitin places d'estacionament gratuït a l'antiga presó i al terreny adjacent al CAP Josep Masdevall Terrades.De fet, el pàrquing de la presó vella ja està previst que s'habiliti per 110 places d'estacionament lliure.