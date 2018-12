Esquerra de Llançà alerta del perill d'esllavissada en un carrer del poble

ERC de Llançà ha alertat l'Ajuntament de la situació de perill d'esfondrament en què es troben dos edificis del carrer Anselm Clavé. Una situació que afecta uns 24 immobles, així com el perill per als vianants en cas de nous ensorraments. Per això, demanen actuacions immediates.

L'Ajuntament, però, en un comunicat assegura que no hi ha cap risc d'esfondrament imminent ni perill per als habitatges propers. El consistori assegura que s'ha emès un informe tècnic en què es recull que no hi ha perill d'esllavissada però es requerirà a la propietat que tanqui el perímetre de les parcel·les afectades per evitar el lliure accés i que repari el terreny.

Segons els republicans, l'esfondrament de part d'aquest terreny, situat en una cota inferior al carrer, no ha estat un fet puntual. Es tracta d'una situació que s'ha repetit en aquestes últimes setmanes com a efecte dels forts episodis de pluges.

Llançà ja va patir un episodi similar, a pocs metres de distància, al carrer Joanot Martorell. Els veïns d'un dels blocs de pisos varen ser desallotjats durant mesos quan el carrer es va enfonsar per segona vegada. El gener de 2006 varen patir la primera esllavissada causada per les obres d'uns edificis a l'altra banda del vial i també a un nivell inferior de la muntanya.