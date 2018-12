L'ACA obre les comportes de l'embassament de Darnius-Boadella per alliberar cabal

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha obert les comportes de l'embassament de Darnius-Boadella per alliberar cabal després de la llevantada de novembre. Amb l'aigua acumulada durant l'episodi de pluges, el pantà es troba al voltant del 92,5% de la seva capacitat. Segons informa l'ACA, això permet que es pugui alliberar cabal amb l'objectiu de reperfilar la llera del riu, oxigenar l'aigua i millorar la qualitat dels hàbitats per a peixos.

L'ACA està duent a terme aquest dilluns diverses operacions de cabals generadors a la presa de Darnius Boadella. Les actuacions han començat aquesta mitjanit i duraran 24 hores. La mesura es fa per millorar la qualitat mediambiental del riu Muga. Segons subratlla l'ACA, s'ha tirat endavant ara perquè les condicions de l'embassament fan possible buidar-ne una part. Actualment, Boadella es troba al 92,5% de la seva capacitat i acumula 56,5 hectòmetres cúbics d'aigua.

Es preveu que el cabal que s'alliberi des de la presa passi, de manera gradual, dels 1,5 metres cúbics per segon a un màxim de 27,5. Segons explica l'agència, això permetrà "reperfilar la llera del riu, oxigenar-ne l'aigua i millorar la qualitat dels hàbitats dels peixos". Després de mantenir aquest valor màxim durant unes hores, es retornarà paulatinament al seu cabal habitual.

El passat 18 de novembre, durant l'episodi de llevantada registrat a l'Empordà, la presa de Darnius Boadella ja va assumir elevats cabals d'aigua. Aleshores, es van arribar a alliberar fins a 25 metres cúbics per segon. Tot i això, la major part del cabal de la riuada es va retenir a l'embassament, cosa que va permetre minimitzar danys a la plana de la Muga.

Segons indica l'ACA, la diferència entre el cabal que es va alliberar aleshores i el d'ara, és que l'operació "compleix unes pautes establertes al pla de gestió perquè el seu benefici ambiental sigui màxim". La mesura, a més, es pren en un moment en què l'embassament garanteix les demandes d'abastament urbà i reg agrícola per a un any. A més, les maniobres s'aprofitaran per fer una sèrie de comprovacions tècniques als òrgans de desguàs de la presa per optimitzar la seva maniobrabilitat.

Mentre duri l'operació, l'ACA demana a la gent eviti accedir a la llera del riu o creuar guals i passos en diversos municipis de la conca de la Muga. En concret, a Darnius, Boadella i les Escaules, Pont de Molins, Llers, Cabanes, Peralada, Vilanova de la Muga i Castelló d'Empúries.