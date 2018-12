Els Armilles Grogues tallen l´A-9 i compliquen la circulació a la Jonquera

Els Armilles Grogues van tornar a tallar des de dos quarts de nou de la nit d'ahir l'autopista A-9 a França i, de retruc, van complicar de manera important la circulació a l'AP-7 a la Jonquera, que va quedar tallada. El Servei Català de Trànsit (SCT) va informar durant la nit que a l'autopista catalana l'afectació s'estenia a l'hora de tancar aquesta edició des del quilòmetre 0 fins al 21,50.

Paral·lelament, les entrades 1, 2 i 3 d'aquesta via van ser tallades com a conseqüència l'acció dels manifestants francesos, i es va fer desviament del trànsit cap a la N-II. Trànsit també va explicar que hi havia restriccions de la circulació de camions.