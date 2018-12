El Consell Local de Joventut tem menys inversió a l'Embarraca't

El Consell Local de Joventut de Figueres (CLJF) ha alertat d'una possible rebaixa en la partida pressupostària destinada a finançar l'Embarraca't de les Fires i Festes de la Santa Creu. Si bé l'Ajuntament de Figueres encara està treballant en els comptes municipals del 2019 i no s'ha presentat cap proposta, el Consell s'ha mostrat obertament inquiet per si es repeteix la dinàmica d'anys anteriors de retallar la inversió en les barraques.

L'ens ha emès una resolució aprovada en el darrer ple de l'11 de desembre i que expressa aquesta preocupació. En l'escrit, expliquen que temen que es repetixi la dinàmica dels darrers anys.

Segons recull el document, inicialment l'Ajuntament havia previst una partida de 110.000 euros per a l'Embarraca't del 2018, a canvi d'incloure'n 25.000 provinents dels pressupostos particiaptius de joventut, ja que finalment no es van arribar a executar. Així, aquest any es van destinar 135.000 euros del pressupost de joventut més 10.000 euros d'altres partides per acabar de tirar endavant l'Embarraca't. En total, van comptar amb 145.000 euros.

Asseguren que en anys anteriors el pressupost era de 150.000 i que el model actual de l'Embarraca't necessita aquesta inversió. «Considerem que els concerts de la Festa Major de la ciutat durant dos caps de setmana no poden ser sotinguts amb aquest pressupost (en referència als 110.000 euros) i necessiten un augment de la partida respecte a l'any 2018», insisteixen.

A més, el CLJF ja ha iniciat les gestions per a les barraques de les properes Festes de Santa Creu: han impulsat una comissió de festes per fer propostes de programació, la convocatòria per a l'adjudicació d'estands ja s'ha tancat i aviat es convocaran les entitats adjudicatàries. «El cost de l'Embarraca't 2019 ha de ser i serà de 145.000 euos», ja que l'actual model, segons l'ens, requereix aquesta quantitat.

«Si el pressupost es redueix ens veurem afectats tots perquè 110.000 euros són insuficients per impulsar l'actual model», alerta el president del Consell, Marià Llop. De fet, segons explica Llop, la infraestructura que requereix el model actual necessita un mínim de 130.000 euros. L'ens reclama al govern i la resta de partits que garanteixin la viabilitat de les barraques del 2019.



Repensar el nou model

El Consell Local de Joventut de Figueres també vol que es reformuli el model de l'Embarraca't. Marià Llop no ha concretat quin hauria de ser aquest futur nou model, però sí que ha insistit en què l'Ajuntament hauria de reobrir el debat. «Hi ha qui vol acostar-ho al centre i d'altres que ho conceben com un festival», explica Llop. De fet, fa tres anys es va crear una plataforma per demanar a l'Ajuntament el trasllat de les barraques al parc de les Aigües o la plaça Catalunya.

Ja s'han reunit amb la nova regidora de Joventut, Núria Galimany, però de moment no han rebut cap proposta en ferm respecte al pressupost del 2019. L'Ajuntament defensa que s'hi està treballant i es nega que hi hagi cap intenció de reduir-la.