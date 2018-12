Figueres dignifica les Basses del Terrisser

Figueres dona un nou impuls a l'espai de les Basses del Terrisser, que es convertirà en un parc natural. L'Ajuntament va formalitzar la setmana passada la compra dels terrenys, ubicats entre l'AP-7, el castell de Sant Ferran i la presó Puig de les Basses, per un import de 13.790 euros. S'hi vol impulsar un projecte que protegeixi la seva riquesa mediambiental i històrica.

El consistori va oficialitzar ahir l'adquisició amb una visita a les zones humides, en què el regidor de Medi Ambient, Francesc Cruanyes, i el tècnic de l'àrea, Xavier Turró, van estar acompanyats pel biòleg Josep Maria Dacosta i

el naturalista i exdirector del parc dels Aiguamolls de l'Empordà, Jordi Sargatal.

L'acord amb la propietat, quatre germans, ha inclòs també l'adquisició d'un segon terreny –tal com va avançar Diari de Girona la setmana passada– i enceta el camí per dignificar la zona i planificar-ne els usos. A més, no es descarta la compra de més terrenys propers.

L'ecosistema, que va sorgir arran de l'extracció d'argila pels antics terrissers de la ciutat, té un alt valor ambiental. «És una zona amb una important singularitat geològica, però, a més, les argiles contenen fòssils del patrimoni juràssic», explica Dacosta.

Segons el biòleg, hi ha petites estrelles de mar incrustades a l'argila que aporten un important interès paleontològic. «Més enllà de la flora i la fauna s'hauria de protegir la geologia i el paisatge», insisteix Dacosta, ja que les Basses del Terrisser són un excepcional mirador a la plana de l'Empordà i el Montgrí. Els terrenys es troben al nord del terme municipal de Figueres i pertanyen a la conca hidrogràfica de la Muga.

Hi coincideix Jordi Sargatal, que insisteix en la riquesa zoològica de les basses. «És un bombó que tenim a la comarca», diu el naturalista. I és que la presència d'aigua atrau els ocells, però apunta que cal tranquil·litat i menjar perquè s'hi quedin. «S'hauria d'engrandir la làmina d'aigua, buscar que hi hagi el màxim de refugis i evitar que la gent els molesti», explica Sargatal. Si es donen aquests condicionants, hi podrien aparèixer fins i tot aus poc habituals. «Mereixen ser protegides i ben explicades», conclou.

A més, l'exdirector dels Aiguamolls de l'Empordà posa sobre la taula la possibilitat de reintroduir-hi espècies com la tortuga d'estany.

En aquesta mateixa línia es manifesta el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament, Xavier Turró, que coincideix amb els dos experts. El consistori presenta un projecte de conservació amb dues vessants: d'una banda, la neteja i protecció de l'espai, i, d'una altra, l'actuació pròpiament dita. «Haurem de decidir si reintroduïm espècies i si podem ampliar la làmina d'aigua perquè n'hi hagi durant tot l'any», explica Turró.

El regidor de Media Ambient, Francesc Cruanyes, ha celebrat l'adquisició de les Basses amb la voluntat de rehabilitar l'espai i posar-lo a disposició dels ciutadans per al seu coneixement. Cruanyes afirma que aquest espai es pot convertir en un dels futurs parcs naturals de Figueres, amb la creació d'un itinerari amb el castell de Sant Ferran, una àrea de descans i senyalització amb informació de la flora i la fauna.