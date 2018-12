Figueres promou una vintena d'activitats de Nadal als barris

L'Ajuntament de Figueres programa 23 activitats als barris del 27 al 31 de desembre amb el projecte Nadal als Barris. Aquesta iniciativa pretén ser una proposta divertida, lúdica, creativa i nadalenca desenvolupada des dels diferents barris de Figueres i pensada per a tota la família.

Les activitats compten amb la implicació associativa veïnal i la participació ciutadana per tal de potenciar les relacions socials i els vincles entre uns i altres, explica l'Ajuntament. Una proposta descentralitzada, que inclourà la dinamització des dels diferents barris i a través de la xarxa de centres cívics i socials de l'Ajuntament de Figueres. Tot un recorregut d'activitats amb espectacles nadalencs, tallers i espais lúdics i juganers per a tothom.

El programa es desplegarà en quinze zones de la ciutat: el Teatre del Bon Pastor, els Caputxins, Centre Cívic Joaquim Xirau, Creu de la Mà, Olivar Gran, Enric Morera, Estació, Rally Sud, Rambla Nova, la Presó, Horta Hospital, Horta Capallera, Cendrassos, Vilatenim i Eixample.

Hi haurà espais per a jocs de taula, de construcció, tallers creatius, tecnològics, gastrolúdics, de joguines, un espai per a nadons i espectacles familiars.