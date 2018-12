Llers lliga els tions amb cadenes per evitar que els hi robin de nou

L'alcalde de Llers Carles Fortiana havia alertat, aquest dilluns, que els havien robat un dels dos tions de Nadal que tenen exposats en punts del poble. El tronc nadalenc que algú s'havia apropiat indegudament no s'ha trobat, però a Llers n'han construït un altre.

Per evitar que els hi prenguin de nou, Llers ha pres mesures i ha optat per lligar els tions amb una cadena.

"Ja tornem a tenir Tió,el tenim lligat per si de cas........!!", diu l'alcalde a les xarxes.

Un dels trossos de troncs nadalencs està situat a l'entrada del poble, sota les lletres del topònim, i l'altre és a la rotonda a tocar de l'ajuntament que compta amb una escultura d'una cirera de l'artista local Josep Ministral.

Aquest és el primer tió que els van robar

I aquest és el que va quedar després del robatori:

No és la primera bretolada a la comarca que té a veure amb la figura del tió. A Roses va aparèixer amb danys el tió gegant d'aquestes festes.