L'Observatori Astronòmic d'Albanyà treballarà per la NASA el 2019

Un any i mig després de la seva inauguració, l'Observatori Astronòmic Albanyà es convertirà en el primer centre de Catalunya a col·laborar amb el programa d'observacions de seguiment de la nau espacial TESS de la NASA. Serà a partir del març del 2019.

"Estem entusiasmats per aquesta oportunitat que ens ofereix la NASA. Han estat mesos de treball dur per arribar al nivell de precisió necessari per tal de realitzar trànsits exoplanetaris. Esperem poder explicar més detalls de la missió TESS quan tornem a obrir les portes del nostre centre astronòmic el proper 1 de març". ha explicat el director de l'Observatori, Pere Guerra.

A més, aquest 17 de desembre l'Observatori va publicar la seva primera investigació científica. Després de mesos d'estudi, l'Observatori ha estat capaç de refinar el període orbital de Qatar-3b, un planeta fora del sistema solar de la mida de Júpiter, on un any dura poc més de 2 dies.

La publicació, feta al prestigiós diari Astronomy & Astrophysics, ha estat coordinada per Matthias Mallon, del Leibniz-Institut d'Astrofísica de Potsdam, i recull aportacions de 35 investigadors de diversos centres de 15 països diferents, entre ells l'Institut de Ciències de l'Espai.

Segons Pere Guerra, co-autor en aquesta publicació, "vivim una època daurada per a la ivestigació exoplanetària. A dia d'avui, ja s'han confirmat més de 3.900 móns més enllà del sistema solar. Esperem que, amb la missió TESS de la NASA, aquest nombre s'elevi a més de 5.000 en els propers mesos".

L'Observatori Astronòmic Albanyà es troba dins del PEIN Alta Garrotxa, al municipi d'Albanyà, a només 30 minuts de Figueres i adjacent al càmping Bassegoda Park. L'excepcional qualitat del cel d'Albanyà el va fer mereixedor dels certificats Starlight i de Parc Internacional de Cel Fosc, el primer de l'Estat. A més, és el primer indret de tot el món a rebre aquests dos certificats.

Les instal·lacions de l'Observatori Astronòmic Albanyà compten amb el telescopi més gran de les comarques de Girona; van ser inaugurades l'estiu de 2017 i, en aquest temps, ja hi han passat més de 5.000 visitants. L'OAA va engegar la temporada 2018 amb la novetat d'una grada calefactada que permet observar els estels fins i tot a l'hivern.