El Museu de l'Empordà s'estrenarà com a espai teatral

L'Ajuntament de Figueres ha presentat aquest dilluns la programació de Figueres a Escena per als mesos de gener a juliol de 2019, la qual inclou més de cinquanta espectacles de diferents gèneres i formats d'entre els quals destaquen el teatre musical i les noves escenes.

Entre les novetats, destaca l'estrena del Museu de l'Empordà com a nou escenari en la programació teatral. S'hi podrà veure l'obra Cosas que se olvidan fácilmente de Xavier Bobés, un espectacle de petit format amb un aforament de cinc persones per funció - se'n faran un total d'onze - que a través d'objectes i records farà viatjar l'espectador per la memòria de la segona meitat del s.XX a Espanya.

Per l'escenari del Teatre Municipal el Jardí, que es reincorpora a la temporada després de romandre uns mesos tancat per reformes, passaran dos musicals: Maremar de Dagoll Dagom i Troia, una veritable odissea! de Cor de Teatre. Una de les altres produccions que barreja teatre i música i que també actuarà en aquest espai és Papà Mozart, un espectacle protagonitzat per l'actor Joan Pera i el seu fill Roger Pera en el qual es posaran a la pell dels músics acompanyats per la música en directe de prop de quaranta músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès.

Pel que fa a teatre de gran format, el Jardí també acollirà obres com El Preu, dirigida per Sílvia Munt ; Shirley Valentine amb Mercè Arànega; Medusa de La Virgueria, guanyadora del Premi Serra d'Or 2018 i Premi Quim Masó 2016; i Escape show, el primer room escape portat al teatre en format d'espectacle participatiu. Per aquest equipament també hi passaran grans produccions de dansa.

A La Cate es podrà tornar a veure la companyia de teatre documental La Conquesta del Pol Sud, que en aquesta ocasió ens presenta Raphaëlle. De petit format per La Cate també passaran altres propostes teatrals com la comèdia Ovelles, produïda per la Sala Flyhard; Othello amb Les Antonietes; o el divertídissim espectacle de teatre, clown i música Be God Is de Blai Juanet, Oriol Pla i Marc Sastre. Així mateix, en aquest espai també s'hi podrà veure circ.

Joventuts Musicals de Figueres, per la seva banda, aposta una temporada més a l'Auditori Caputxins per la varietat d'estils i el foment de músics i projectes de la ciutat i les comarques gironines. Es podrà escoltar des d'un quartet de violes i un duet de flauta i piano (The Altist Quartet i Marta&Misaki); conèixer el projecte musical del saxofonista David Salleras i el nou treball del cantautor Alverd Oliva o un recital de piano, a càrrec de Cláudio Suzin, que farà viatjar el públic de "Brasil a Catalunya".



Promocions

Amb la reincorporació del Teatre Municipal el Jardí es tornarà a oferir el paquet Excel·lent + Estrella, que dona la possibilitat als espectadors de veure un espectacle de gran format del Teatre Municipal el Jardí i un de petit format de La Cate o el Jardí per només 24 o 21 €. Així mateix, amb l'objectiu d'afavorir l'increment de públic en espectacles de dansa i circ, s'ha impulsat el paquet Mou-te, que ofereix dos espectacles per 20 € o tres per 30 €.

La venda d'entrades començarà aquest dijous 20 de desembre.