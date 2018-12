La plataforma Canviem Figueres ja té nova executiva

La plataforma ciutadana Canviem Figueres ja té la nova executiva. Liderada per Xavier Amiel, la persona que es perfila com el candidat a les pròximes eleccions, treballa per a la confecció de la propera llista electoral.

L'executiva està integrada per disset persones que no són necessàriament les que formaran part de la llista a les eleccions municipals del 2019.

Segons han informat des de la plataforma, «n'hi ha que hi col·laboren, però no aniran a la llista electoral i, d'altra banda, n'hi ha que encara s'hi han d'incorporar».

Des de Canviem Figueres faran un seguiment de les diferents regidories, àrees i serveis que es treballen des de l'Ajuntament.

Es presenten com «una alternativa a la continuïtat dels inoperants partits polítics que fins ara han governat la nostra ciutat».

Volen ser la renovació «d'un nou aire que entri a l'Ajuntamentamb un altre estil de gestionar una nova Figueres, per fer-la una ciutat innovadora, amb personalitat pròpia, culturalment avançada i urbanísticament ordenada, per assolir entre tots una Figueres radicalment canviada».



Trencar amb la Figueres bruta

En la presentació pública diumenge als Porxos de l'Ajuntament van remarcar que «volem trencar definitivament amb la imatge bruta i decadent, que malauradament fa massa temps presenta la nostra ciutat, en gran part responsabilitat dels nostres polítics».

L'executiva està integrada per Xavier Amiel com a coordinador de l'executiva i programa electoral. El segueix Joan Antoni Bertran (exregidor d'ERC), Pere Cantenys, Ramon Casellas, Carles Genover, Francis Cortés, Xon Llauró, Carme Masjuan, Josep Montalat, Joaquim Oliva, Carme Ribot, Trinidad Rodríguez, Alfons Romero, Ricard Sedó, Miquel Torrent, Alina Vallmajó i Adriana Vázquez.