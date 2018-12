Cs demana operatius quinzenals contra el frau elèctric a Figueres

Els diputats autonòmics de Ciutadans (Cs) per Girona, Héctor Amelló i Jean Castel, han presentat una proposta de resolució al Parlament per exigir a la Generalitat porti a terme operatius quinzenals a la zona oest de Figueres per posar fi al frau elèctric i controls mensuals contra el tràfic de drogues i cultius de marihuana. Consideren urgent actuar per la situació que genera als veïns amb constants talls de llum.

Segons ha informat Amelló, tant els dispositius contra el frau elèctric com els antidrogues haurien de realitzar-se en coordinació amb l'Ajuntament, la companyia elèctrica, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i les forces de seguretat de l'Estat que siguin necessàries.



Pla de xoc integral

A més, en la proposta també ha exigit la necessitat «d'elaborar i implementar un Pla de Xoc Integral per a fer front a aquesta situació» en el qual també estiguin involucrats policia, serveis socials i altres serveis municipals competents.

Segons remarquen des de Cs, «l'objectiu del pla és que també inclogui una proposta d'adequació i sanejament de la via pública de tota la zona oest de Figueres».

El grup lamenta la «pèrdua de benestar i seguretat dels veïns de la zona oest a causa de l'incivisme, l'existència de pisos ocupats o els dedicats al cultiu de marihuana», entre altres problemes als quals també cal sumar «els continuats talls de llum produïts per un alt frau elèctric associat a plantacions il·legals de marihuana» i que han suposat una mitjana de 130 talls de llum anuals de diverses hores de durada.

Segons Ciutadans, «és urgent acabar amb aquesta situació i que Figueres deixi de ser notícia tant per això com per l'augment de robatoris violents (+168%), els robatoris en establiments (+56,4%) i els robatoris amb força en domicili (+112%)", ha finalitzat.

Figueres arrossega des de fa uns dos anys els talls de llum al sector oest. Malgrat que els controls periòdics continuen persistint tant els fraus com els cultius de marihuana. Les darreres actuacions les va portar a terme fa uns dies el nou alcalde, Jordi Masquef, amb tres dies d'operatiu. A més, exigeix a la companyia Endesa que trobi solucions per garantir el servei.