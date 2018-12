Detenen un camioner que duplicava targetes de crèdit

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 de desembre un home, de 52 anys, de nacionalitat sèrbia i sense domicili conegut, com a presumpte autor d'un delicte de falsificació, tinença i ús de targetes de crèdit, dèbit i xecs.

Els fets van succeir el mateix dia, pels volts de les dotze del migdia, durant un control de transports que s'havia muntat a l'N-II, a l'altura del punt quilomètric 776, dins del terme municipal de la Jonquera.

Durant l'operatiu es va aturar un camió, amb matrícula eslovena, per tal de fer totes les comprovacions. Quan els Mossos van inspeccionar el tacògraf digital del vehicle per controlar el temps de conducció i descans obligatoris, van observar que hi havia amagat un aparell electrònic per clonar bandes magnètiques de targetes de crèdit.

Tot seguit, sota una estora del camió van trobar dotze targetes de crèdit de dubtosa procedència i un ordinador amb el programa informàtic de clonació de targetes.

Després de diverses comprovacions, els agents van constatar que tres de les targetes duien una etiqueta amb el número secret enganxat, sis d'elles no tenien cap tipus d'identificació però la banda magnètica funcionava i les altres tres anaven a nom del conductor tot i que realment corresponien a altres persones.

Els mossos van localitzar també cinc comprovants d'estacions de servei on suposadament hauria omplert el dipòsit del camió. A més, també van constatar que alguns dels tiquets eren per la compra de més combustible del que hi cabia al dipòsit del vehicle.

De la investigació es desprèn que el detingut falsificava targetes de crèdit per adquirir combustible que després tornava a vendre.

El detingut, amb antecedents, va passar el dia 15 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual el va deixar en llibertat.