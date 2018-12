L'Escala recuperarà l'històric Hotel Voramar

L'Escala recuperarà aviat l'històric Hotel Voramar situat al passeig Lluís Albert. L'equipament hoteler està en reformes després d'uns anys tancats i s'espera que reobri amb una quarantena d'habitacions i quatre estrelles. El que de moment no es reforma és l'emblemàtica piscina davant de mar.

L'edifici està situat a l'inici d'aquest passeig litoral, al centre històric, després de la platja del Port d'en Perris. Antigament hi havia hagut la Villa Carolina per aixecar-se posteriorment un dels pocs hotels que durant anys va tenir l'Escala.

Té tres plantes amb habitacions i a la part inferior s'hi situava la terrassa i restaurant. El que el diferenciava d'altres establiments era la coneguda piscina construïda directament sobre les roques del litoral. Havies de creuar el passeig i baixant unes petites escales accedir a la part inferior. Just al davant per sota el passeig hi havia una discoteca.

Amb la crisi l'hotel va tancar i va canviar de propietaris. Els actuals estan impulsant una reforma per modernitzar-lo que ha de servir per passar de les tres a les quatre estrelles.

Segons l'Ajuntament, s'espera obrir amb una quarantena d'habitacions. Mantindrà l'estructura actual perquè es tracta d'un edifici a la línia marítimo-terrestre. Si s'enderroqués, probablement no es podria tornar a construir.

De moment només s'ha demanat permís per arranjar l'edifici.

La possibilitat que durant l'any vinent reobri suposa incrementar les places hoteleres en una població on no hi ha un ampli parc hoteler. Darrerament, però, diverses iniciatives empresarials han permès incrementar-les amb una tipologia de petit hotel.



Segona fase a l'Hotel Nieves Mar

L'hotel amb més places continua sent l'Hotel Nieves Mar que també ha estat uns anys tancats. Reobert aquesta primavera pel grup Rosa dels Vents ha estat sotmès a una primera fase de rehabilitació. Recentment han començat els treballs d'una segona fase de les obres de reforma.