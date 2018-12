El Museu de l'Empordà s'estrenarà com a espai teatral

L'equipament s'incorpora a la cinquantena de propostes de la programació escènica entre el gener i el juliol de 2019. El teatre musical i les noves escenes protagonitzen la nova temporada.

Entre les novetats, destaca l'estrena del Museu de l'Empordà com a nou escenari en la programació teatral. S'hi podrà veure l'obra Cosas que se olvidan fácilmente de Xavier Bobés, un espectacle de petit format amb un aforament de cinc persones per funció - se'n faran un total d'onze - que a través d'objectes i records farà viatjar l'espectador per la memòria de la segona meitat del s.XX a Espanya.

Per l'escenari del Teatre Municipal El Jardí, que es reincorpora a la temporada, hi passaran noms coneguts com Dagoll Dagom amb Maremar; El Preu amb Pere Arquillué i Ramon Madaula; i Joan i Roger Pera amb Papà Mozart, acompanyats de prop de quaranta músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès.

A La Cate es podrà tornar a veure la companyia de teatre documental La Conquesta del Pol Sud, que en aquesta ocasió ens presenta Raphaëlle. De petit format per La Cate també passaran altres propostes teatrals com la comèdia Ovelles, produïda per la Sala Flyhard, entre d'altres.

Joventuts Musicals de Figueres, per la seva banda, aposta una temporada més a l'Auditori Caputxins per la varietat d'estils i el foment de músics i projectes de la ciutat i les comarques gironines.

Amb la reincorporació del Teatre Municipal el Jardí es tornarà a oferir el paquet Excel·lent + Estrella, que dona la possibilitat als espectadors de veure un espectacle de gran format del Teatre Municipal el Jardí i un de petit format de La Cate o el Jardí per 24 i 21 euros.