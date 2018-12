Condemnen un caporal de la policia de l'Escala per agredir un menor

El Jutjat d'Instrucció número 5 de Figueres ha condemnat un caporal de la Policia Local de l'Escala per un delicte lleu de maltractament després que agredís amb una bufetada un menor mentre li practicava un escorcoll. El jutjat l'absol d'un delicte de lesions perquè no han quedat provades. Els fets van passar l'estiu passat quan una patrulla va aturar el menor juntament amb dos amics. Al noi li haurien trobat dues bossetes de marihuana.

L'agent de la Policia Local ha estat condemnat a una multa de 480 euros i a pagar les costes processals. Contra la sentència es pot interposar recurs.

La sentència amb data 17 de desembre de 2018 exposa que el jove es trobava al camí de Palau amb dos amics més, també menors, quan una patrulla mixta formada per un caporal de la Policia Local i un agent dels Mossos d'Esquadra els van interceptar.

L'agent de la policia els va portar fins a un carreró, li hauria baixat els pantalons i li hauria tret dues bosses de marihuana, segons es relata a la sentència. Posteriorment li hauria demanat que s'assegués a terra.

El jove al·lega que estava nerviós i enfadat. Va demanar explicacions i es va negar a seure, segons van admetre ell i els amics durant l'audiència al jutjat de Figueres. Va ser llavors quan el caporal de la Policia Local hauria respost amb una bufetada.

Tot seguit el va agafar per les espatlles i, segons la versió dels tres menors, amb una maniobra amb la cama donant un cop per darrere a les del menor el va fer desequilibrar perquè caigués a terra.

La versió dels dos agents de l'Escala presents, en canvi, sosté que únicament se'l va agafar per les espatlles i els braços perquè s'assegués a terra.

L'endemà de l'episodi el menor ho va explicar a la família que va denunciar l'agent per un delicte de maltractament i per un delicte de lesions.

Actuació desproporcionada

El magistrat considera que la versió dels tres nois en relació a la bufetada inicial és «coincident, sòlida i convincent sobre els fets, en relació a la bufetada».

Qualifica l'actuació de l'agent de «desproporcionada, inadmissible, injustificable i fora de lloc» i no considera que es pugui justificar ni tan sols pel fet que el jove es negués a obeir-lo. En relació a les lesions s'exposa que no ha quedat provat i qualifica l'acció posterior per fer-lo seure com un mecanisme, sense ànims de lesionar i amb l'ús de la força mínima perquè obeís i per garantir la seguretat.